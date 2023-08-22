WanHaber / Mehmet Salih Giyci İpekyolu Gençlik Merkezi'nde, okul öncesi öğretmenlerine yönelik "Afet Okur Yazarlığı" eğitimi düzenlendi.
Eğitim, TÜBİTAK 1001 Projesi yürütücüsü Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Abdülhamit Karademir tarafından verildi. “Afet Okur Yazarlığı" eğitimine yaklaşık 20'nin üzerinde okul öncesi öğretmeni katılırken, eğitimin verimli geçtiği öğrenildi.
İpekyolu Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada, "TÜBİTAK 1001 Projesi yürütücüsü, Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Abdülhamit Karademir tarafından ipekyolu gençlik merkezi ev sahipliğinde okul öncesi öğretmenlerine “afet okur yazarlığı” eğitimi verildi" denildi.