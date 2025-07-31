Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 4 Ağustos’tan itibaren tercih dönemi boyunca kentteki 16 noktadaki etüt merkezlerinde uzmanlar eşliğinde en uygun üniversiteyi ve bölümü seçebilmeleri için gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacağı bildirildi.

Açıklamada, "Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından üniversite adaylarının doğru tercihler yapabilmesi için verilecek danışmanlık hizmeti, 4 Ağustos’tan itibaren her gün 10.00 ve 18.00 saatleri arasında etüt merkezlerinde verilecek. Uzmanlar; öğrencilere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanlarına göre hangi bölümleri tercih edebileceklerine dair destek olacak" denildi.