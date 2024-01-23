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Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte gençler çeşitli aktivitelerle vakit geçirmeye başladı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden gençlerin sağlıklı vakit geçirmeleri ve spor branşlarına aktif katılımları için davet geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Van’da okullara verilen 15 günlük arayı öğrencilerin spor yaparak değerlendirmeleri adına spor kurslarına katılmalarını beklediklerini söyledi.

SPOR VAN PROJESİ GENÇLERİ BEKLİYOR

Ücretsiz verilen GSB Spor kurslarının amacının iyi bireyler, topluma yararlı, kendisine öz güven sağlamış gençler yetiştirmek olduğunun altını çizen Özdemir, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımları ile birlikte Van’da artık her noktada en az bir spor tesisi bulunuyor. Gençlerimizin sporla buluşmaları kolaylaştırıldı. Bununla birlikte sayın valimiz Ozan Balcı’nın başlatmış olduğu ‘Spor Van’ projesiyle de 39 farklı branşta çalışmalar devam ediyor. Valimiz Ozan Balcı’nın talimatıyla sporun tabana yayılmasına katkı sağlayan projede, her gencimiz en az bir spor branşını yapıyor ve bir spor branşının da izleyicisi oluyor” dedi.

GENÇLERE DAVET

Eğitim ve Öğretim dönemi süresince devam edecek olan spor faaliyetlerinin yanı sıra 16 ayrı noktada bulunan Gençlik Merkezlerinde de gençlerin sosyal ve kültürel aktivitelere katılmaları için beklediklerini aktaran Özdemir, “Gençlik Merkezlerimize gelerek sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler ile atölye ve kulüp çalışmaları ile serbest zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Bu merkezlerde alanında uzman eğitmenlerle çok sayıda eğitsel kurslarımız bulunuyor. Enstrüman kurslarıyla gençlerimiz keyifli vakit geçiriyorlar. Bu vesileyle yarıyıl tatiline giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.