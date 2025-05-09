Van Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik eğitim seminerleri devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan eğitim programlarında, öğrencilere sınav stresi ve hazırlık süreçlerinin yanı sıra meslek tanıtımları da yapılıyor.

Son olarak Büyükşehir Belediyesinin Sürekli Eğitim Merkezinde ücretsiz eğitim gören öğrencilere yönelik de mesleki tanıtım semineri düzenlendi. 'Gençlik Nerede Büyükşehir Orada' sloganıyla düzenlenen eğitim programında alanında uzman 7 farklı meslekten eğitmen, öğrencilerin mesleklerle alakalı sorularını cevapladı.

Öğrencilerin doğru meslek seçimleri yapabilmelerine katkı sağlamak ve YKS sürecinde daha bilinçli bir şekilde ilerlemelerini sağlamak adına düzenlenen seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 2 saat süren eğitim programının ardından öğrenciler Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti