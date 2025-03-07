Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Van AFAD) ‘1-7 Mart Deprem Haftası’ nedeniyle kentin birçok yerinde farkındalık eğitimleri düzenledi.

Farkındalık eğitimi Zeve Ortaokulu öğrencilerine verilen eğitimle devam etti.

Van AFAD Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, “Faaliyetlerimiz kapsamında, Zeve Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine kurumumuz eğitmenleri tarafından afet farkındalık ve yangın farkındalık eğitimi verilerek yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirilmiştir.” denildi.