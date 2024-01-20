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İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, öğrencilerin yarıyıl tatilini keyifli geçirebilmesi için özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Okulların ara tatile girmesi ile birlikte düzenlenecek olan etkinliklerle öğrencilerin eğlenmeleri, dönem yorgunluğunu atmaları ve keyifli vakit geçirmeleri hedefleniyor.

Etkinlikler, çeşitli eğlencelerin yanı sıra çocukların sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler de içerecek. Belediye, çocukların tatillerini keyifli ve verimli geçirmelerine olanak sağlayacak.

İpekyolu Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinlikler, çocukların boş zamanlarını kaliteli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamanın yanı sıra, birlikte vakit geçirerek sosyal ilişkilerini güçlendirmelerine de katkıda bulunmayı amaçlıyor. Tüm çocuklar ve ailelerinin katılımına açık olan etkinlikler, eğlence dolu anlara ev sahipliği yapacak.

22 Ocak - 02 Şubat tarihleri arasındaki programın detayları şöyle;

22 Ocak Pazartesi Saat: 11.00

- Sihirli Burun Palyaço Kuki

- Animasyon Gösterileri

- Çocuk Oyunları ve Palyaço

23 Ocak Salı Saat: 11.00

- Gepetto Usta ile Pinokyo

- Animasyon Gösterileri

24 Ocak Çarşamba Saat: 11.00

- Canım Arkadaşım

- Çocuk Oyunları ve Palyaço

- Animasyon Gösterileri

25 Ocak Perşembe Saat: 11.00

- Martı Kedi

- Animasyon Gösterileri

27 Ocak Cumartesi Saat : 11.00

- Benim Güzel Dünyam

- Animasyon Gösterileri

- 01 Şubat Perşembe Saat 13.00

- Benim Güzel Dünyam

- Animasyon Gösterileri

02 Şubat Cuma Saat: 14.00

- Nasrettin Hoca ve Hacivat İle Karagöz

- Animasyon Gösterileri