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DEVA Partisi Van İl Başkanlığı Eğitim Çalışmaları Başkanı Afet Kuşman Özkaçmaz ile İdari ve Mali İşler Başkanı İnşaat Mühendisi Erdem Erol, basın toplantısında Van’ın genç nüfusu ve işsizlik konularına değindi.

“GENÇLERİMİZİN SESİ OLMAK İSTİYORUZ”

Van’ın genç nüfus oranında Türkiye’de 7’nci sırada yer aldığını belirten DEVA Partisi Van İl Başkanlığı Eğitim Çalışmaları Başkanı Afet Kuşman Özkaçmaz, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre ilimiz genç nüfus bakımından yüzde 19,8 oranıyla en fazla genç nüfusa sahip iller arasında 7. sırada yer alıyor. Aydın yarınlarımızın emanetçileri olan gençliğimizi korumak, kollamak, onların sorunlarını ele almak ve bir nebze de olsa onların sesi olmak istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“SINIR TİCARETİ GELİŞTİRİLMELİDİR”

Kentte işsizlik sorunu yaşandığını, bunun bir sebebinin de istihdama katkı sağlayacak projelerin geliştirilmemesi olduğunu aktaran Eğitim Çalışmaları Başkanı Afet Kuşman Özkaçmaz, Kapıköy Sınır Kapısı'nın transit geçişlere açılması gerektiğini belirtti.

Özkaçmaz, “Kapıköy Sınır Kapısı'nın transit geçişlere açılması ilimiz için büyük önem arz etmektedir. İranlı ile yapılan ticaretin geliştirilmesi, gençlerimize iş bulma olanağı sağlayabileceği gibi, kentimizin ekonomisini de önemli derecede etkileyecektir. Van, 1,5 milyona yakın bir nüfusa sahip. Bu nüfusun yüzde 45’ini genç nüfus oluşturuyor. Fakat istihdam anlamında son sıralarda yer alıyor. Kalkınma anlamında da Van, Türkiye genelinde maalesef son sıralarda bulunuyor.” diye konuştu.

“AİLELER DUYARLI OLMALI”

Afet Kuşman Özkaçmaz, madde bağımlılığı konusunda da uyarılarda bulunarak, ailelerin bilinçli davranmasının önemine vurgu yaptı.

DEVA Partisi Van İl Başkanlığı Eğitim Çalışmaları Başkanı Afet Kuşman Özkaçmaz, bağımlılıkla mücadelede önleyici tedbirlerin artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.