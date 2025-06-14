Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan endemik bir tür olan Van Balığı, göç yolculuğunu sürdürüyor. Her yıl 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı süresince balıklar Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyundan tatlı sulara göç ediyor ve burada üremesini gerçekleştirdikten sonra yeniden yaşam yuvası olan Van Gölü’ne dönüş yapıyor.

YASAĞIN SON 1 AYINA GİRİLDİ

Van Balığının göçünü sorunsuz tamamlayabilmesi için güvenlik güçlerince sıkı önlemler alınıyor. 15 nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı 3 ay sürüyor. Avlanma yasağının 2 ayı geride kalırken, 15 Temmuz tarihine kadar Van Balığı av yasağı devam edecek.

MUHTEŞEM GÖRSELLER OLUŞUYOR

Adına festivaller düzenlenen Van Balığı, göç esnasında muhteşem görüntüler oluşturuyor. Suyun tersine adeta uçarak ilerleyen balıklar, görenleri hayrete düşürüyor.

Bu mucizevi yolculuğu sayesinde çok sayıda turisti de Van’a çeken balıklar, göç esnasında unutulmaz görüntüler sunuyor. Ana şahitlik edenler, fotoğraf makinaları ve telefonlarıyla anı ölümsüzleştiren kareler için deklanşöre basıyor.

BİNLERCE KİŞİNİN GEÇİM KAYNAĞI

Turizm yönüyle öne çıktığı gibi konservesi de yapılan, ayrıca yörede çokça satılan ve sevilen bir tat olan Van Balığı, binlerce kişinin ekmek teknesi anlamına geliyor.

Van Gölü yöresinde çok sayıda ailenin geçim kaynağını oluşturan Van Balığının, av yasağı boyunca kaçak yollarla avlanmaması, satılmaması ve alınmaması gerektiği de önemle hatırlatılıyor.