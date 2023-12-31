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Van’da toplum tabanlı kanser taramalarında Kasım ayında en fazla tarama yapan Dr. Mehmet Demir, Dr. Hüseyin Polat, ASÇ Hülya Meriç, ASÇ Leyla Taşdemir ve Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü adına İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Abdurrahman Gümüş’e teşekkür belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Muhammed Tosun, yoğun çalışma temposu ile Kasım ayında en çok taramayı gerçekleştiren isimlere teşekkür belgesini takdim etti.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının koruyucu sağlık hizmetlerindeki önemi; kanser taramaları, bebek/çocuk aşı-izlemleri, gebelik takipleri başta olmak üzere koruyucu sağlık hizmetlerinin arttırılması üzerine yapılabilecekler hakkında da personellerle görüş alışverişinde bulunuldu.