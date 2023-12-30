Tahmini Okuma Süresi: dakika

Orta Doğu'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor...

İsrail ordusu, yıllardır abluka altında olan Gazze'ye gece-gündüz demeden bomba yağdırıyor.

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda siviller ilk hedef oluyor.

Can kaybı 21 bin 672'ye yükseldi

Her geçen gün can kaybının arttığı Gazze Şeridi'nden son duruma ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 165 arttığı belirtildi.

Böylelikle can kaybı 21 bin 672'ye, yaralı sayısı 56 bin 165'e yükseldi.