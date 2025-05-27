Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıkların göçü her yıl bu mevsimde Erciş’teki Deliçay’da görsel bir şölene dönüşüyor. Balıkların neslini sürdürebilmek amacıyla ortaya koyduğu mücadeleyi izlemek için de her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kente geliyor.

İnci kefalinin üreme göçü ile özdeşleşen bu doğa olayı için Erciş’teki İnci Kefali Tabiat Parkı’nda Erciş Kaymakamlığı'nın organizasyonunda Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 12. İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek.

30 Mayıs, 1 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalde 30 Mayıs Cuma günü saat 20.30’da Türk halk müziğinin sevilen ismi Oğuz Aksaç, 31 Mayıs Cumartesi günü 20.30’da şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Manuş Baba,1 Haziran Pazar günü 20.30’da gençlerin favori pop müzik sanatçısı Semicenk sahne alacak.