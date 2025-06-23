Uzun yıllardır ibadet ve sosyal hayatın önemli merkezlerinden biri olan Hz. Ömer Cami için yıkım kararı verilmişti. 2011 yılında Van’da meydana gelen depremlerin ardından hasar alan ve yıkımına karar verilen Hz. Ömer Cami, bir süre önce ibadete kapatılmış ve alt katındaki pasajda bulunan esnaflar da dükkanlarını boşaltmaya başlamıştı.

Esnafların büyük bölümü tahliye edilirken, yıkım için de son hazırlıklar yapılıyor.

Yıkılacak olan Hz. Ömer Caminin yerine modern ve dayanıklı yeni bir cami inşa edilmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde yıkım ihalesinin yapılmasıyla beraber gözler yıkımın yapılacağı güne çevrilmişti. İhalenin ardından Hz. Ömer Cami etrafı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için barikatla kapatıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Sıhke caddesi ile İskele Caddesi arasında kalan caminin cadde tarafındaki bölümlerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken ön cephesinde bulunan Dabbağoğlu parkının yarısına yakın bölümde ise güvenlik önlemi alındığı görüldü.

ESNAF ELLERİNDEKİ SON EŞYALARI ÇIKARIYOR

Cami altında yer alan pasajdaki esnaflar da yıkım öncesi ellerinde kalan son malzemeleri de dışarı çıkardı.

Yıkım için iş makinaları cami önüne çekilirken, çevresi de barikatla kapatıldı. Yıkım işlemlerine bugün-yarın başlanması bekleniyor.

Pasajın 6 ay içerisinde yapımı tamamlanarak faaliyete geçmesi bekleniyor.