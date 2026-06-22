Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2026 sınır verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre bu dönemde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 4 milyon 856 bin 862 olurken, Van’a ise 63 bin 947 kişi sınır kapısından giriş yaptı.

Türkiye’ye bu yıl mayıs döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki seneye göre yüzde 3,6 oranında azaldı. Mayıs 2026’da Van’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 27 oranında artış gösterdi. 2025 yılı Mayıs ayında Türkiye’ye gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı 5 milyon 37 bin 447 olarak kaydedilirken, Van’a ise 2025 yılı Mayıs ayında 50 bin 468 yabancı ziyaretçi giriş yapmıştı.

2026 yılı mayıs ayında Türkiye genelinde 1 milyon 619 bin 78 kişi ile en fazla yabancı ziyaretçinin geldiği il Antalya olurken, ikinci sırada 1 milyon 616 bin 117 ziyaretçi ile İstanbul yer aldı. Muğla 381 bin 355 ziyaretçi ile üçüncü sırada, Edirne 352 bin 840 ziyaretçi ile dördüncü sırada, İzmir 161 bin 461 kişi ile beşinci sırada yer aldı. Artvin 131 bin 509 ziyaretçi ile altıncı, Aydın 126 bin 364 ziyaretçi ile yedinci sırada yer aldı. Sekizinci sırada ise 63 bin 947 ziyaretçi ile Van yer aldı.

Bu dönemde Van’a hava yoluyla herhangi bir yabancı ziyaretçi gelmezken, bin 578 kişi demir yolu, 62 bin 369 kişi ise kara yoluyla Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden Van’a giriş yaptı.

2026 yılının ilk beş aylık dönemine bakıldığında ise Van’a 293 bin 256 yabancı ziyaretçi giriş yapmışken, önceki yılın aynı döneminde ise bu sayı 253 bin 742 olarak kaydedilmişti.