Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Çetin Demirhan, Van turizminin yalnızca İran pazarına bağlı kalmasının şehri kırılgan hale getirdiğini belirterek; Ermenistan, Azerbaycan ve Irak gibi komşu ülkelerden de turist çekilmesi gerektiğine işaret etti. Demirhan, ulaşım ve tanıtım eksikliklerinin Van’ın turizm potansiyelini sınırladığını iddia etti.

Demirhan, İran’da yaşananlar ve ekonomik dalgalanmaların Van turizmini doğrudan etkilediğini belirterek, tek bir ülkeye bağımlı kalmanın risklerinin yeniden ortaya çıktığını vurguladı.

“TEK BİR ÜLKEYE BAĞIMLI KALMAK BÜYÜK RİSK”

Van’ın komşu ülkelerle turizm ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini aktaran Demirhan, Ermenistan, Azerbaycan ve Irak gibi pazarlara yönelik tanıtım çalışmalarının artırılması gerektiğini söyleyerek, “Van’ın turizmde sadece İran’a bağlı kalması doğru değil, biz yıllardır hep bunu dile getiriyoruz.

İran’dan gelen turist önemli ama tek bir ülkeye bağımlı olmak büyük bir risk. Nitekim bugün de bunun sancısını yaşıyoruz. İran’daki savaş ve ekonomik dalgalanmalar, doğrudan Van turizmini etkiledi. Oysa Van’ın sadece İran’a değil; Ermenistan, Azerbaycan, Irak gibi komşu ülkelere de açılması gerekiyor. Bu ülkelerden turist çekebilmek için ciddi tanıtım çalışmaları yapılmalı. Ancak bugüne kadar bu yönde yeterli adım atılmadı. Ne fuarlarda ne de uluslararası tanıtımlarda Van’ın potansiyeli gerektiği gibi anlatılamadı.” ifadelerini kullandı.

“UÇAK SEFERLERİ ÇOK ÖNEMLİ”

Van’ın yalnızca kara yolu ile değil hava yolu bağlantıları açısından da güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Demirhan, “Özellikle Erbil, Bakü, Erivan ve Tahran gibi şehirlerle doğrudan ulaşım sağlanması Van’a büyük katkı sunar. Uçak seferleri bu noktada çok önemli. İnsanların Van’a kolay ulaşabilmesi gerekiyor.” dedi.

“ERMENİSTAN İLE ULAŞIM KOLAYLAŞIRSA…”

Demirhan, Ermenistan diasporasının da Van’a özel bir ilgi duyduğunu belirterek, “Ermenistan diasporasının da Van’a özel bir ilgisi var. Özellikle Akdamar Adası onlar için oldukça kıymetli ve manevi değeri yüksek bir yer. Ancak ulaşım sorunları nedeniyle buraya gelmekte zorlanıyorlar. Eğer Ermenistan ile ulaşım kolaylaşırsa bunun Van turizmine ciddi katkısı olur.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

”KENTİN TANITILMASI GEREKİYOR”

Van’ın turizm potansiyelinin tanıtım yoluyla daha görünür hale getirilmesi gerektiğini belirten Demirhan, son olarak şunları söyledi:

“Özellikle sıcak iklim bölgelerinde yaşayan insanlar için Van’ın serin havası ve doğal yapısı ciddi bir avantaj. Ama bunun bir turizm değerine dönüştürülebilmesi için önce kentin tanıtılması gerekiyor.”