İnci kefalinin üreme dönemi göçüne ev sahipliği yapan ve eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken Balık Bendi Tabiat Parkı vatandaşların bıraktığı çöpler nedeniyle kötü bir hal aldı.

Piknik yapan bazı ziyaretçilerin çöplerini toplamayarak bölgede bırakması her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Balık Bendi Tabiat Parkı’nın doğal güzelliğinin gölgelenmesine neden oluyor.

ÇÖPLER DOĞAYI KİRLETİYOR

Bazı vatandaşlar, çevreye bırakılan atıkların martılar ve rüzgar nedeniyle çevreye yayıldığını, bunun hem görüntü kirliliğine yol açtığını hem de doğal yaşamı tehdit ettiğini belirtti.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu göç yolculuğunu izlemek isteyen doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olan Balık Bendi her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

BALIK GÖÇÜNDE SONA YAKLAŞILIYOR

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve avlanması yasak olan inci kefallerinin akarsulara yolculuğu devam ediyor. Yumurtalarını tatlı suya bırakmak için akarsulara akın eden inci kefali sürüleri martıların hücumuna uğruyor. Bu eşsiz doğa olayı 15 Temmuz’da sona erecek.