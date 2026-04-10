Van’da yağışlar etkisini göstermeyi sürdürüyor. Nisan ayında baharı karşılamayı umarken Vanlılar bir kez daha kar yağışlı bir sabaha uyandı.

Kar yağışı özellikle Bahçesaray ilçesinde etkili oldu. Bahçesaray ilçesinde 19 mahalle, 52 mezra yolu olmak üzere toplamda 71 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı ile birlikte Başkale ilçesinde 2, Çatak ilçesinde 28, Erciş ilçesinde 3, Gürpınar ilçesinde 44 ve Muradiye ilçesinde de 3 olmak üzere toplamda 151 yerleşim yerinin yolu kapanırken, ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarına başladı.

Ayrıca yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunan Van’da dikkatli ve temkinli olunması istendi.