Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Yalım Erez Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AV 185 plakalı minibüs ile 65 NV 791 plakalı sulama tankeri ile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA