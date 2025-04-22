Muradiye Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve ağaçları için budama eğitimi düzenledi. Eğitimde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altınkaynak, çiftçilere budama teknikleri ve bahçe kurulumu hakkında bilgi verdi. Eğitim çalışmasıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Müdür Harun Altınkaynak, "Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ilçemize bağlı bir mahalledeyiz. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda ağaç budama konusunda bilgilendirme yapmaya çalıştık. Ağaç budama hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı kurumumuza bekliyoruz" dedi.

Ziraat Mühendisi Kasım Asar ise çiftçilerin talepleri doğrultusunda budama konusunda bilgilendirme yaptıklarını söyleyerek, "Budamanın nasıl yapıldığını, faydalarını ve daha kaliteli ürün ile yüksek verim elde etmenin yollarını anlattık. Örnek bir budama uygulamasıyla çiftçilerimize yerinde eğitim verdik. Ayrıca bahçede bir ceviz ağacında aşılama uygulaması gerçekleştirdik. Aşılamanın nasıl yapıldığını, pişkin kalemlerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini ve havaların ısınmasıyla birlikte ağaçlara nasıl uygulanacağını da çiftçilerimize gösterdik. Talepler doğrultusunda budama ve aşılama eğitimlerine devam edeceğiz. Çiftçilerimiz bahçelerinde bu işlemleri nasıl yapacaklarını öğreniyor, uyguluyor ve daha verimli sonuçlar alıyorlar" ifadelerini kullandı.

İlçede çiftçilik yapan Sadık Vural da, budama işlemi için müracaatta bulunduklarını belirterek, "Sağ olsunlar, ağaçlarımızın nasıl budanacağı konusunda bize yerinde bilgilendirme yaptılar. Artık kendi budama işlemlerimizi yapabilecek duruma geldik. Bu konuda emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.