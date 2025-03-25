Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde yer alan 2 bin 900 metrekarelik beş adet doğal gazlı serada, mevsimlik çiçek üretimine başladı. Seralara ekipler tarafından kadife, çin karanfili, gazanya, yıldız çiçeği, zinya, papatya ve horozibiği tohumu ekimi yapıldı.

Ekimi özenle gerçekleştirilen tohumlar yaklaşık iki ay içinde gelişimlerini tamamlayarak park, bahçe, cadde, refüj ve kavşaklarda belirlenen alanlara dikilerek kenti süsleyecek. Yapılan çalışmalarla kentin estetik görünümünün iyileştirilmesi ve daha yeşil bir Van hedefine ulaşılması planlanıyor.