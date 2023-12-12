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WanHaber / ÖZEL

Felsefeci, tasavvuf ehli, hoşgörü ve sevginin simgesi olarak kabul edilen Mevlana Celaleddin Rumi, 750’nci Vuslat Yıldönümünde İpekyolu Belediyesi tarafından, Atatürk Sanat Galerisinde düzenlenen etkinlikle anıldı.

“2023 MEVLANA YILI ”

Mevlana Celaleddin Rumi’nin anısını yaşatmak adına böyle bir organizasyonu düzenlediklerini belirten İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Gül Kahraman, “Cumhurbaşkanımız, Hz. Mevlana’nın ölüm yıldönümünün 750’nci yılı dolayısıyla 2023 yılını Mevlana yılı ilan etti. Bizler de İpekyolu Belediyesi olarak, Mevlana’nın anısını yaşatmak, ona kıymet verme anlamında bu etkinliği düzenlemek istedik” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

“MEVLANA, SEVGİNİN SEMBOLÜDÜR”

Etkinliğin proje yürütücüsü olan İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Burcu Bulut da, Mevlana’nın toplum tarafından sevginin sembolü olarak görüldüğünü ifade ederek, “Mevlana toplumumuzda sevginin sembolü olarak biliniyor. Mevlana’nın bizim için ne kadar kıymetli olduğunun, onun toplum için ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Bizler de bu sergiyi hazırlarken aynı şekilde Mevlana’nın 7 tane öğüdünün toplumsal olarak gelen kişiler kim olursa olsun belki bir rehber edinme şansı olur diye bu açıdan çalışmaya başladık” diye konuştu.

“NE OLURSAN OL YİNE GEL”

Mevlana Celaleddin Rumi’nin anısına düzenlenen etkinliğin tasarımında da yine Mevlana’nın tasavvufi ve felsefesi düşüncelerinin birleştirici gücünden ilham alındığını söyleyen Burcu Bulut, “Tasarımlar ve fikir tamamen İpekyolu Belediyesi’ne ait. Aynı şekilde Semazenlerin kıyafetleri hep beyazdır ama bizler farklı renkler kullandık. Mevlana’nın bütünleştirici etkisi, “Ne olursan ol yine gel” sözüyle, ne kadar güçlü olduğunu tasarımlarda da göstermeye çalıştık” ifadelerine yer verdi.

Bulut, “Seyfettin Paycu hocamız tarafından yapılan Naht Sanatı var sergimizde, burada da çok kıymetli ayetlerimiz de mevcut, bu tasarımlarla ayetlerin önemi daha ön plana çıkartılmıştır. Değerli hocalarımızla birlikte çalışmaları yürüttük, daha önce yapılmış bir şey değil. Projeyi, destek sağlayan diğer arkadaşlarla birlikte hazırlarken çok keyif aldım. Anadolu ruhunun yaşatılması açısından şark köşesinin ne kadar olduğunu bir nebze de olsa kendi açımızdan belirtmek adına yaptık” diyerek sergide kullanılan dekor ve tablolara ilişkin bilgi de verdi.

Bugün açılışı yapılan “Mevlana Celaleddin Rumi anma etkinlikleri” 15 gün boyunca Atatürk Sanat Galerisinde sergilenecek.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı sergide, ziyaretçilere Mevlana Çorbası da ikram edildi.