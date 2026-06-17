Doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olarak dikkat çeken su kaynağı, özellikle yaz aylarında serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi.

Van'ın eşsiz doğasıyla bilinen Bahçesaray ilçesinde, bir mağaradan doğal olarak çıkan ve gürül gürül akan kaynak suyu, hem bölge halkının hem de çevre illerden gelen vatandaşların odak noktası haline geldi. Görsel bir şölen sunan doğa harikası, adeta ziyaretçi akınına uğruyor. İlçenin doğal zenginlikleri arasında yer alan mağara içerisinden çıkan berrak su, çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Dağların arasından gelen suyun oluşturduğu doğal manzara, bölgeyi ziyaret edenlerin beğenisini kazanırken, birçok vatandaş da bu eşsiz güzelliği fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Vatandaşlar, suyun hem serinliği hem de doğal yapısıyla kendilerini cezbettiğini belirterek, bölgenin turizm açısından daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade etti. Özellikle sıcak havalarda yoğun ilgi gören doğal kaynak, ziyaretçilere huzurlu bir ortam sunuyor.

"Doğa tutkunlarının yeni rotası"

Bahçesaray'ın sarp dağları arasında yer alan ve el değmemiş doğasıyla büyüleyen gizemli mağara, bugünlerde en hareketli günlerini yaşıyor. Mağaranın derinliklerinden büyük bir coşkuyla yeryüzüne çıkan buz gibi kaynak suyu, hem çıkardığı ses hem de oluşturduğu manzara ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek ve bu eşsiz doğa olayına tanıklık etmek isteyen yüzlerce vatandaş, yanlarına kameralarını alarak bölgeye akın ediyor.

İlk kez buraya geldiğini ve hayran kaldığını ifade eden Tansu Sarısaç, "Van'dan geliyorum. İlk defa geldim. Keşke daha önce gelip bu güzellikleri görseydim. Gerçekten çok güzel. Daha önce gelseymişim keşke gerçekten ama yine de çok şanslıyım. Çok güzel bir zamana denk geldim. Herkesin burayı görmesini istiyorum, gelin görün. Su çok şiddetli bir şekilde akıyor. Buranın ayrı bir güzelliği var anlatamıyorum. Görmeniz lazım" dedi.

Sürekli bu bölgeye geldiğini ifade eden Muhammed Türken, "Burası Van'ın Karadeniz'i olarak bilinen Bahçesaray ilçesindeyiz. Öncelikle bir noktaya temas istiyorum. Maalesef ilçenin kısa yolu daha yeni bir hafta önce açıldı. Çığ tehlikesinden dolayı yolları kapalıydı.

Gönül isterdi bir an önce buraya tünel yapılsın, yolları 7/24 her mevsim açık kalsın. Çünkü cennet köşesi olan böyle güzel bir yerin, her mevsimde ziyaret edilmesi lazım. Karadeniz diyoruz çünkü yeşilliği, suyu bol olan bir yer. Her mevsim ziyaretçi akınına uğrayacak bir yer.

Maalesef yol tehlikesinden dolayı belli bir süre yollar kapalı kalıyor ve insanlar bu güzelliği göremiyor. Kendim için şöyle söyleyeyim. 20 yıldır buraya yazın ve ilkbaharda düzenli şekilde geliyorum. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Özellikle bu sene kar yağışının çokluğundan dolayı ve yağışlar bol olduğundan dolayı muazzam derecede suyun debisi yükselmiş.

20 yıldır ilk defa suyun bu derecede yoğun ve debinin yüksek olduğunu gördüm. Muhteşem bir güzellik. Her mevsimde gelip görün ama özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde gelip burayı ziyaret edin" diye konuştu.