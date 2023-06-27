Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından, geçtiğimiz hafta içinde, kent genelindeki kurban satış ve kesim noktaları belirlenmişti.

Komisyon marifetiyle belirlenen 11 noktada kurban satış işlemleri gerçekleştirilirken, Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı mezbahaneler ile İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde belirlenen 15 noktada ise kurbanlıkların kesim işlemleri yapılabilecek.

Bayrama bir gün kala kurban satış noktaları ile kurban kesim yerlerini hatırlatmakta fayda var.

İşte o yerler;

SATIŞ NOKTALARI

1- Canlı Hayvan Pazarı Bostaniçi Mahallesi/ İpekyolu

2- İskele Caddesi Koç İlk ve Ortaokulu yanı/Tuşba

3- Abdurrahman Gazi Mahallesi Kinyas Kartal Bulvarı Eski Van Gölü Un Fabrikası Yeri /Tuşba

4- Oto Sanayi Sitesi Futbol Sahası Yanı/Tuşba

5- İstasyon Mahallesi Erciş yolu Üzeri Migros Yanı/Tuşba

6- Esentepe Mahallesi (Kiracılar TOKİ) Yunus Emre Ortaokulu karşısı/Edremit

7- Erenkent Mahallesi (Yeni TOKİ) 3’üncü etap son durak/Edremit

8- Erenkent Mahallesi (Yeni TOKİ)10’ncu etap camii yanı/Edremit

9- Erenkent Mahallesi(Yeni TOKİ) 14’ncu etap Çetiner Market yanı/Edremit

10 - Erdemkent Mahallesi (Eski TOKİ) Erdemkent ilkokulu karşısı/Edremit

11- Kavurma Mahallesi Memur-Sen TOKİ/Edremit

Merkez ilçelerdeki kurban kesim noktaları ise şu şekilde:

İpekyolu ilçesi kurban kesim yerleri;

1- Bostaniçi Mahallesi (Belediye mezbahanesi)

2- Bostaniçi Mahallesi Özsüerler mezbahanesi (Canlı hayvan Pazarı yanı)

3- İpekyolu ilçesindeki tüm oto yıkamalar

Edremit ilçesi kurban kesim yerleri;

1- Esentepe Mahallesi (Kiracılar TOKİ) Yunus Emre Ortaokulu karşısı

2-Erenkent Mahallesi (Yeni TOKİ) 3’üncü etap son durak

3- Erenkent Mahallesi (Yeni TOKİ)10’ncu etap camii yanı

4- Erenkent Mahallesi(Yeni TOKİ) 14’ncu etap Çetiner Market yanı

5- Erdemkent Mahallesi (Eski TOKİ) Erdemkent ilkokulu karşısı

6- Kavurma Mahallesi Memur-Sen TOKİ

Tuşba ilçesi kurban kesim yerleri;

1- Akköprü Mahallesi Yavuz Selim Sokak Mezarlık yanı

2- Alaköy Mahallesi Et Balık Kurumu

3- Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi (Aktamara oto yıkama)

4- Beyüzümü Mahallesi Köyüstü (Van Gölü Et Kombinası)

5- Akköprü Mahallesi Oğuzlar Sokak mezarlık yanı (Tuşba oto yıkama)

6- Kalecik Mahallesi Can Petrol yanı (Van Gölü Kur’an Kursu)

Ayrıca merkez ilçeler dışındaki 10 ilçede ise Büyükşehir Belediyesine bağlı mezbahaneler ile birlikte ilçe belediyelerince belirlenen noktalarda kurban kesim işlemlerinin yapılabileceği kaydedildi.