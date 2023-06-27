Ticaret Bakanlığı, lisanslı depolarında TMO gibi randevulu alım yapması yönündeki talepleri dikkate alarak harekete geçti. Bu konuda bir yazı kaleme alan Bakanlık, faaliyet izni almış tüm lisanslı depo işletmelerine 'ivedilikle' randevulu alım sistemine geçmeleri yönünde talimat verdi.

Ticaret Bakanlığı talimat yazısında TMO'dan 'Lisanslı Depoların randevulu alım yapmasını' içeren bir talep yazısı aldığına dikkat çekerek, üreticilerin bu konuda TMO'ya başvuruları olduğunu kaydetti.

Ticaret Bakanlığı, Lisanslı depo işletmelerinin TMO ile ortak randevu sistemini kullanmasını bu amaçla da lisanslı deponun, bulunduğu ilde TMO Başmüdürlüğü ile ivedi olarak irtibata geçmesini istedi.

10 aşkın süredir olduğu gibi bu yıl da ürünleri randevulu alan TMO, 6 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fiyatların açıklanmasının ardından hasat yapılan illerde randevu sistemini açarak alımlara başladı. TMO, 310'u kendi iş yeri, 230'u ise sözleşme imzaladığı lisanslı depolar olmak üzere ülke genelinde 500'ün üzerindeki noktada alım faaliyeti gösteriyor.

Van bölge gazetesi