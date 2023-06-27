Özellikle bayram öncesi birçok noktada yüksek sesle müzik çalınması ve vatandaşların oluşturduğu kalabalık, rahatsız edici boyuta ulaşıyor. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar çalınan müziklerin kısık sesle çalınmasını istiyor.

Sesin rahatsız edici boyutlara ulaşması olarak tanımlanan ve günümüzde önemli bir çevre sorunu olarak ele alınan gürültü, insan ve çevre sağlığı üzerinde büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Gürültüye uzun süreli maruz kalma, rahatsızlık, uyku bozukluğu, kardiyovasküler ve metabolik sistem üzerindeki olumsuz etkilerin yanı sıra çocuklarda bilişsel bozukluk gibi çeşitli sağlık etkilerine neden olduğu ön görülürken, Van'da kent merkezinde hemen hemen her noktada yüksek sesle müzikler çalınıyor. Kent merkezinde özellikle giyim, zücaciye, telefon dükkânları vb. işyerlerinin önünde yüksek sesle çalınan müzikler, vatandaşları rahatsız ediyor.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, rahatsız edici bu davranışlara son verilmesi gerektiğini vurguladılar. Çevresel gürültünün yılda 48 milyon yeni iskemik kalp hastalığı vakasına ve 12 milyon erken ölüme katkıda bulunduğunu tahmin edilirken, Van'da hemen hemen noktada gelişi güzel çalınan müzikleri, birçok kişi rahatsız etmeye devam ediyor.

Yüksek sesle çalınan müziklerden dolayı 22 milyon kişinin bu durumdan kronik olarak büyük ölçüde rahatsız olduğu ve 6,5 milyon kişinin önemli ölçüde kronik uyku bozukluğu yaşadığı öngörülüyor. Gürültünün yaşam kalitesi ve ruh sağlığı ile ilgili göstergeler üzerinde daha büyük bir etkisi olduğu görüldüğü uzmanlarca tespit edilirken, Van'da gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi bekleniyor.

Kent genelinde yüksek sesle çalışana müzikler, konsantrasyon bozukluğu, dikkat dağınıklığı sorunları, çalışan kişiler için ise işin doğru ve zamanında yapılmasını engelleyerek veriminde düşüş ve iş kazalarının artmasına sebep oluyor.

Van bölge gazetesi