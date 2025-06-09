Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü bayram namazı ve ardından kurbanlıkların kesimiyle başlamıştı. Bugün ise bayramın son günü. Vatandaşlar, bayramın son gününde ekmek ihtiyacını karşılayabilecekleri fırınların hangileri olduğunu merak ediyordu. Van’da bayramın son günü açık olacak fırınlar listesi belli oldu.

Van genelinde bugün toplam 25 fırın vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. İşte açık olan fırınlar ve bulundukları adresler:

Sarmaşık Ekmek Fabrikası – Kale Yolu

Uyaş Ekmek Fabrikası – Karşıyaka Beşyol

Özberk Ekmek Fırını – Hacıbekir Caddesi

Göktat Ekmek Fırını – Bostaniçi Dörtyol Kavşağı

Sahil Ekmek Fabrikası – İskele Caddesi sonu

Köylüm Ekmek Fabrikası – İstasyon Caddesi

Hacıoğlu Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi

İskele Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi, Ferit Melen Caddesi

Van Eksan Halk Ekmek Fabrikası

Büyükşehir Unlu Mamulleri – Akköprü Mahallesi

Yeni Şafak Fırını – Şafak Mahallesi

Nur Güneş – Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Doğu Caddesi

Ünseli Trabzon 4 – Erciş Yolu üzeri

Kardeşler Ekmek Fabrikası – İskele Caddesi

Haktan Unlu Mamulleri – Erciş Yolu üzeri, Shell Petrol yanı

Çağdaş Ekmek – Edremit Yeni TOKİ

İslamoğlu Unlu Mamulleri – Şerefiye Mahallesi

Kardeşler Taş Ekmek – Karşıyaka Mahallesi

Kervan Taş Ekmek – İkinisan Kavşağı

Özgül Taş Ekmek – Artos İş Merkezi arası

Pulatlar Taş Ekmek – Cumhuriyet Mahallesi

Ekmek Dünyası – Karşıyaka

Kampüs Taş Ekmek – Erciş Yolu

Pastacı Cevdet Usta Taş Ekmek – Erciş Yolu, Gross 65 yanı, İstasyon Mahallesi

Kevenli Taş Ekmek – Kevenli TOKİ

Bayramın son gününde ekmek ihtiyacı olan vatandaşlar bu fırınlardan alışveriş yapabilecek. Vatandaşlara, alışverişlerini erken saatlerde yapmaları tavsiye ediliyor.