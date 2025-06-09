Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü bayram namazı ve ardından kurbanlıkların kesimiyle başlamıştı. Bugün ise bayramın son günü. Vatandaşlar, bayramın son gününde ekmek ihtiyacını karşılayabilecekleri fırınların hangileri olduğunu merak ediyordu. Van’da bayramın son günü açık olacak fırınlar listesi belli oldu.
Van genelinde bugün toplam 25 fırın vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. İşte açık olan fırınlar ve bulundukları adresler:
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Sarmaşık Ekmek Fabrikası – Kale Yolu
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Uyaş Ekmek Fabrikası – Karşıyaka Beşyol
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Özberk Ekmek Fırını – Hacıbekir Caddesi
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Göktat Ekmek Fırını – Bostaniçi Dörtyol Kavşağı
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Sahil Ekmek Fabrikası – İskele Caddesi sonu
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Köylüm Ekmek Fabrikası – İstasyon Caddesi
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Hacıoğlu Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi
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İskele Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi, Ferit Melen Caddesi
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Van Eksan Halk Ekmek Fabrikası
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Büyükşehir Unlu Mamulleri – Akköprü Mahallesi
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Yeni Şafak Fırını – Şafak Mahallesi
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Nur Güneş – Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Doğu Caddesi
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Ünseli Trabzon 4 – Erciş Yolu üzeri
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Kardeşler Ekmek Fabrikası – İskele Caddesi
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Haktan Unlu Mamulleri – Erciş Yolu üzeri, Shell Petrol yanı
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Çağdaş Ekmek – Edremit Yeni TOKİ
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İslamoğlu Unlu Mamulleri – Şerefiye Mahallesi
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Kardeşler Taş Ekmek – Karşıyaka Mahallesi
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Kervan Taş Ekmek – İkinisan Kavşağı
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Özgül Taş Ekmek – Artos İş Merkezi arası
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Pulatlar Taş Ekmek – Cumhuriyet Mahallesi
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Ekmek Dünyası – Karşıyaka
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Kampüs Taş Ekmek – Erciş Yolu
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Pastacı Cevdet Usta Taş Ekmek – Erciş Yolu, Gross 65 yanı, İstasyon Mahallesi
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Kevenli Taş Ekmek – Kevenli TOKİ
Bayramın son gününde ekmek ihtiyacı olan vatandaşlar bu fırınlardan alışveriş yapabilecek. Vatandaşlara, alışverişlerini erken saatlerde yapmaları tavsiye ediliyor.