Kurban Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşlar otogarın yolunu tutarken, kent merkezinde ise alışveriş hareketliliği başladı. Berber ve kuaförlerde de yoğunluk olduğu gözlemlendi.

Kurban Bayramı öncesi birçok sektörde olduğu gibi berber ve kuaförlerde de müşteri yoğunluğu oluşurken, berber ve kuaförler gece geç saatlere kadar çalışarak müşterilerine hizmet veriyor. Berber ve kuaförlerin yanı sıra, bıçak bileyicilerinde de yoğunluk olduğu gözlemlendi.

Van'da vatandaşlarda alışveriş telaşı başlarken, başta baklava, şekerci ve kuruyemişçilerin önünde kuyruklar oluştu. Kimi vatandaş cadde ve sokaklarda kurulan tezgahlarda bayram alışverişini yaparken, kimi vatandaş ise mağaza ve marketleri tercih etti.

Kurban Bayramı ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştururken, yaşanan hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü. Bayram alışverişini sokaklarda kurulan stantlarda yapan vatandaşlardan dolayı yoğunluğun oluştuğu çarşı merkezinde, vatandaşların en çok şeker, lokum, çikolata ve giyim tezgâhlarına rağbet gösterdiği görüldü.

Van'ın en işlek caddelerinden olan Kazım Karabekir, Cumhuriyet Caddesi, Sanat Sokağı ile Ordu Caddesi yaklaşan bayram öncesinde kalabalıktan geçilmiyor. Özellikle ara sokaklarda yoğun bir kalabalığın olduğu gözlemlendi.

Van bölge gazetesi