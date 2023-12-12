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Wanhaber / Haber Merkezi

Kum Sanatçısı Ramazan Yumrutepe, sanatıyla ilgili Van’da canlı performans sergiledi.

Vali Ozan Balcı da, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesiyle gerçekleştirilen Kum Sanatçısı Ramazan Yumrutepe’nin gösterisini izledi.

Sanatçı Yumrutepe’nin Edremit Uygulama Otelindeki canlı performansını öğrenciler ile birlikte ilgiyle izleyen Vali Balcı, “Ben de çocukları seven ve hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayan bir Vali olarak bu etkinliği çok beğendim. Kumdan sadece kale yapılmıyor.

İstenince sanat da yapılıyor. Tabii ki bu bir araç. Hayal gücünüzü ve kendinizi geliştirdikçe idealleriniz olduğu sürece imkansızlıklardan çok güzel işler yapabilirsiniz. Sanatçımız bu sunumuyla onu kanıtlamış oldu. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.