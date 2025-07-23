Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İstatistiklerle Türkiye 2024” raporuna göre, Van’da kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) 2021-2023 yılları arasında artış gösterdi.

Rapora göre 2021’de 27 bin 327 TL olan kişi başına GSYİH, 2022’de 54 bin 272 TL’ye, 2023’te ise 108 bin 21 TL’ye ulaştı. Bu değerler ise, nominal (ham-enflasyonsuz) olarak yüzde 295,26’lık bir artışı gösteriyor. Van’da GSYİH nominal değerlerde bir artış göstermiş olsa da, reel enflasyon verilerine göre düşük seviyede kalıyor.

Bu rapora göre, Van’da kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2021’de, günümüz kuruyla 831,96 dolar olurken, 2022’de bin 652,36 dolara, 2023’te ise 3 bin 287,95 dolarak yükseldi.

Türkiye’de 30 büyükşehir belediyesi bulunuyor. Van, bu büyükşehirler arasında artış oranına göre 23’üncü oldu. Büyükşehirlere bakıldığında en az artış Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa illerinde; en çok artış ise Antalya, Adana ve Mersin illerinde görüldü.