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WanHaber – ÖZEL

Van’da son zamanlarda artış gösteren kira fiyatları, kiracıları düşündürüyor.

Kentin yoğun göç alması, deprem ve ekonomik faktörler, kira fiyatlarına yansırken, vatandaşlar için uygun fiyatlı kiralık ev bulmak bir hayli zorlaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler, ekonomik faktörler ve enflasyon gibi problemler, konut ve kira fiyatlarını yükseltiyor. Uygun fiyatlı konutlara erişimi zorlaşan vatandaşlar kara kara düşünüyor.

Van’da kira fiyatlarında yaşanan artışlara dair WanHaber’e açıklamalarda bulunan Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, “Konut stoklarında erime söz konusu. Konut stoklarındaki erimeler ve nüfusun artışıyla beraber barınma sorunu ortaya çıkıyor. İnsanlar kiralık ev bulamıyor, bu da toplumsal bir sorun haline geliyor. 3 + 1 ev kiraları 12 - 15 bin TL civarı olmuştur, bu kabul edilebilir bir durum değil. Yeni yapılaşmalar Van’da maalesef yetersiz kalıyor, imar sorunu ilimizde ciddi bir duruma ulaşmış durumda. Öncelikle imar sorununun revize edilmesi lazım, Van’ın değişime ihtiyacı var. Kent merkezi, nüfusa oranla küçük kalıyor” ifadelerine yer verdi.

İlgili kamu kurumlarını eylem planı yapmaya davet eden Orhan Özdek, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ve Van Valiliğinin acil olarak eylem planları çizmesi gerektiğini düşünüyorum. Kentin planlanması gerektiğini ve projelendirilerek imarının iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Van’da düzenli planlama yapılırsa, yeni adımlar atılırsa yatırımcılar da elini taşın altına koyarak yeni ve sağlam yapılar meydana getireceklerdir” diye konuştu.

“DAR GELİRLİ VATANDAŞ ZOR DURUMDA!”

Van’da barınma ile ilgili olarak dar gelirli vatandaşın zorda olduğunu aktaran Özdek, “Ev kiralarının yükselmesi dar gelirli vatandaşı düşündürüyor. Asgari ücretli birinin ev kiraları ödemesi pek mümkün görünmüyor. Van’da maalesef ki barınma sorunu var. Bunu göz ardı etmememiz lazım, gerekli adımlar atılarak vatandaşın bu sorunu acilen çözülmelidir” dedi.

“İMAR SORUNU ÇÖZÜLÜRSE, FİYATLAR DÜŞER”

İmar sorunun çözülmesiyle, yeni alanların konut alanlarına dönüşeceğine, bununla beraber konut ve kira fiyatlarının düşeceğine inandığını belirten Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, “İmar sorunu çözülürse, konut ve kira fiyatları düşecektir. Şu an için çok da büyük bir problem gibi görünmese de ilerleyen süreçlerde bu durum ciddi bir problem haline gelecektir. Vatandaşların en büyük haklarından biri barınma hakkıdır. Türkiye genelinde bu sorun var. Bir an önce konut sayısını arttırmamız gerekiyor, sorunları hep beraber halletmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kira fiyatları uçuk noktalarda maalesef, bu anlamda çalışmalarımız devam edecek” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci