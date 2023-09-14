Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – ÖZEL

Van’da son dönemlerde kiralık ev bulmak bir hayli zor hale geldi.

Van genelinde kira fiyatları son zamanlarda büyük artış gösterirken, kent merkezinde ev bulmak da oldukça güç bir hal aldı.

2023-24 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile beraber il dışından Van’a gelen memurlar ve üniversite öğrencileri konut sıkıntısı yaşıyor.

Van’ın günden güne orantısız göç alması ile birlikte konut stokları erirken, kiralık ev bulmak da zorlaştı. Bütçesine uygun kiralık ev arayanlar ya ev bulamıyor ya da buldukları evlerin kira fiyatları karşısında adeta donup kalıyor.

GEÇEN YILA ORANLA BÜYÜK ORANDA ZAM

Geçtiğimiz yıl Van’ın kent merkezinde kira fiyatları 2 bin TL’den başlarken, bu yılın Eylül ayı itibari ile Van’ın şehir merkezinde kira fiyatları 7 - 8 bin TL’den başlıyor.

“VAN’DAKİ EN TEMEL SORUNU ORTADAN KALDIRMAMIZ GEREKİYOR”

Van’daki kira artışını imar sorununa bağlayan Van Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek, “Van’ın imar durumu çok sağlıksız olduğu için yeni yapılaşmalara gidilemiyor. Müteahhit arkadaşlarımız şu anda ne kadar yapı yapmak isterlerse de Van’ın sağlıksız imarından dolayı yeni yerlerde yeni yapılaşmaya gidemiyorlar.

Bu da bizim için ciddi bir sorun meydana getiriyor. Bu durum Van’ın çehresini kapatarak büyümesini engellemektedir. Dolayısıyla bizlerin bu sıkıntıların üstesinden gelmesi için öncelikle ve temel sorunu ortadan kaldırmamız lazım. Van’ın imarını değiştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Salih Giyci