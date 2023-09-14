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Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, geçen ay online mecralarda 360 bin 445 kurumsal ilan yayınlandı.

İlan sayısında geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 18 artış olurken, ilandaki araçların yüzde 35'i, yani 125 bin 935 adedi satıldı.

Satışlar yüzde 1 arttı

Satışlar, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yaklaşık yüzde 1 arttı. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 82 ve hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

Bu yılın 8 aylık toplam rakamlara bakıldığında ise geçen sene aynı döneme göre ilan adedinde yüzde 5, satış adetlerinde yüzde 13 artış gerçekleşti.

Fiyatlarda artış yok

2023 ağustos ayı 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların, bir önceki aya göre yüzde 0,82 arttığı gözlemlendi.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, geçen ay en yüksek payı 74 bin 279 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 45 bin 143 satışla benzinli ve 4 bin 970 adetle oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin satış adedi 907, ikinci el elektrikli otomobil satışları da 606 oldu. Ağustos 2022'de 220 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı. Böylece ikinci el elektrikli otomobil satışları geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 171 artış gösterdi.

AA