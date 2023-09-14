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51 kilometre uzunluğundaki 2 bin 800 yıllık Tarihi Şamran Kanalı'na sorumsuz kişiler tarafından gelişi güzel atılan çöpler, atık sular nedeniyle kötü kokuya neden oluyor. Sayısız kültürel miras ve tarihi öneme sahip olan tarihi kanal, rutin temizlik çalışması yapılmasına rağmen bilinçsizce çöp yığına dönüştürülmeye devam ediyor.

Atılan çöplerle birlikte son zamanlarda endişe verici bir durumla karşı karşıya kalan Tarihi Şamran Kanalı, bir türlü çöpten kurtulamıyor. Akan sularla birlikte Van Gölü'ne gitmesini engellemek için yapılan ızgaraların bulunduğu yerlerde toplanan tonlarca çöp, çirkin görüntü oluştururken, belediye ekipleri yaptıkları çalışmalarla kanalı çöpten arındırıyor.

Bazı duyarsız çevre sakinlerinin çöplerini gelişigüzel atması yüzünden kanal, havaların sıcak olmasıyla birlikte etrafa pis kokuların yayılmasına da neden oluyor. Urartu krallarından Menua döneminde (MÖ 810-786) Van'ın tarım arazilerinin, bağ ve bahçelerinin sulanması amacıyla inşa edilen Şamran Kanalı, defalarca temizlenmesine rağmen, bazı vatandaşların sorumsuzluğu sonucu günler sonra yeniden çöp yuvasına dönüyor.

İpekyolu Belediyesi tarafından başlatılan çevre temizliği kapsamında tarihi Şamran Kanalı'nda çöp temizliği yapıldı. Çöplerle dolu olan kanal baştan sona temizlenerek, çöplerden arındırıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, duyarsız vatandaşlar tarafından bilinçsizce kirletilen tarihi Şamran Kanalı'nı temizleyerek çöplerden arındırıyor.

Yaklaşık 3 bin yıllık tarihe sahip Şamran Kanalı'nın çöp yuvasına dönmemesi için, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tarihi kanalda temizlik çalışması yaptı. Sık sık vatandaşları çevre temizliği konusunda uyaran İpekyolu Belediyesi, çevre temizliği konusunda herkese büyük sorumlulukların düştüğü hatırlatıldı. Vatandaşlardan çevreye karşı daha duyarlı olmalarını isteyen ve doğanın kirletilmemesi gerektiğini belirten İpekyolu Belediyesi, çöplerin atık kutularına atılması ve geri dönüşüme teşvik edilmesini istedi.

MENUA (ŞAMRAN) KANALI

Anadolu ve dünya su mühendisliğinin bir harikası olan ve 51 km uzunluğundaki Menua Sulama kanalı, aynı zamanda 2800 yıllık ölümsüz bir aşk efsanesini de simgelemektedir. Kanal'ın çevresinde Kral Menua (mö 810 - 786) tarafından kızı Tariria için bugünkü Edremit'in güneybatısında. Kadembasti (Uğurlu Yer) mevkiinde yapay teraslar halinde yaptırılan asma bahçeleri.

Asur Kraliçesi Semiramis'in dünyanın yedi harikasından biri sayılan asma bahçeleriyle özdeşleştirilerek efsaneleştirilmiştir. Burası yaklaşık 3 km uzunluğunda ve 2 km genişliğindedir. Yarım aya benzeyen bu yapay teraslara Osmanlı döneminden bu yana halk 'Uğurlu Yer' demektedir.

Van'ın 50 km güneyinde yer alan Gürpınar (Havasor) Ovası'ndan Urartu Krallığı'nın başkentinin bulunduğu Van Ovasına tatlı su taşıyan Menua Kanalı geçtiği yerlerde yapılan tarıma hayat vermekte ve kanal boyunca yaklaşık 5000 hektarlık araziyi sulamaktadır.

Bu kanalın en az %70'ı Edremit'in içinden geçmektedir. Çağlar boyunca adını değiştirmeden varlığını sürdüren Şamram (Menua) Kanalı günümüzde sevilerek söylenen "Edremit Van'a bakar / içinden Şamram akar" dizeleriyle yaşamaya devam etmektedir.

Van bölge gazetesi