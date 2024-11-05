Dem Parti öncülüğünde Musa Anter Parkında toplanan grup basın açıklaması ardından oturma eylemi gerçekleştirdi.

Burada konuşan DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, “Geçmişte kabul etmediğimiz gibi bundan sonra da kayyumları kabul etmeyeceğiz.” dedi.

Dilekçi, konuşmasının devamında, “Bu ülkede anayasal hak olarak siyasi partiler, kurumlar, kişilerin, yasal haklarını kullanarak, hiçbir şekilde izin almaksızın açıklama yapma, yürüyüş yapma, çadır kurma hakkı varken maalesef bunların tamamı yasaklanmış durumda. Bu yasaklama sadece belli kesimler için geçerli. Bugün burada sivil toplum örgütleri ve seçilmiş başkanlarımızla beraber çadır kurmak istedik. Ama maalesef bu hakkımızı kullanamıyoruz. İpekyolu ilçe binamıza kadar yürümek istedik yine izin verilmedi. Şimdiye kadar mücadele ettik, mücadelemiz devam edecektir. Halk 31 martta seçimini yaptı. Ama maalesef 2 ay sonrasında Hakkâri Belediyesine ardından Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Bunu kabul etmiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamaya Dem Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ile Neslihan Şedal, Dem Parti Van İl Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.