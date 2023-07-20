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İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Yanıkçay Mahallesi'nde 16 Temmuz'da besici Zübeyd, Kemal, Arafat ve İslam Hakan'a ait 24 büyükbaş yaylada kayboldu.

Jandarmanın da katıldığı arama çalışmalarında hayvanlardan 9'u Abalı Mahallesi kırsalında bulundu, 15'inin aranmasına devam ediliyor.

Mahalle muhtarı Ömerhan Hakan, AA muhabirine, hayvanların çalınmış olabileceğini öne sürdü.

Mahallede daha önce de benzer bir olayın yaşandığını belirten Hakan şöyle konuştu:

"Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadık. Kaybolan hayvanları aradık. Bulamayınca jandarmaya haber verdik. Kaymakamımıza durumu anlattık. Mal sahiplerinin ifadeleri alındı. 24 büyükbaş hayvan dağdan Abalı Mahallesi yakınlarına kadar götürülmüş. Orada en iyilerinden 15'i çalındı. Geriye kalanları jandarma boş arazide buldu. Hayvanları her yerde arıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir ize rastlamadık. Besiciler mağdur."

"Hayvanlarımı getirirlerse şikayetçi olmam"

Besici Zübeyd Hakan ise hayvanlarından elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağladığını dile getirerek "Hayvanlarımızı her yerde arıyoruz. Kanser tedavisi gören oğlum var. Bir gözünü kaybetti. Ankara'ya sağlık kontrolüne götürüyordum. Masrafları nasıl karşılayacağımı bilmiyorum. Geçimimizi hayvancılıkla sağılıyordum. Elimizde bir şey kalmadı. Hayvanlarımın getirilmesini istiyorum. Çalınan hayvanlarımı getirirlerse şikayetçi olmam." ifadesini kullandı.AA