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Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni özellikli birimler hizmet vermeye devam ediyor.

Bu çerçevede son olarak hizmete açılan İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği ile hastalar il dışına gitmeden yaşadıkları şehirde tedavi olabilecek. İş ve Meslek Hastalıkları uzmanları, çalışan vatandaşın sağlığının üst düzeye çıkarılması ve meslek hastalıklarının tespit edilebilmesi için hem klinik hem de koruyucu hekimlik uygulamalarını sunuyor.

Konuya ilişkin konuşan İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Dr. İlke Karabağ, iş ve meslek hastalıkları uzmanlığının; göğüs hastalıkları, iç hastalıkları ve halk sağlığı ana bilim dallarının ortak yan dalı uzmanlığı olduğunu belirtti.

Mesleki risk faktörlerine maruz kalan hastaları değerlendirdiklerini ifade eden Uzman Dr. Karabağ, “Bize başvuran hastalarımızın önce mevcut hastalıklarının işiyle ilişkili olup olmadığını araştırıyoruz. Daha sonrasında illiyet bağı kurarsak ona göre raporumuzu oluşturuyor ve SGK'ya raporluyoruz. Daha sonrasında SGK'da bunu tabii ki kendisi değerlendiriyor.

Bizim raporumuzu da bir ön rapor olarak kayda alıyor. Kendisi değerlendirdikten sonra, mevcut hastalarda meslekte kazanma gücü kaybı oranını hesaplıyor. Bunun ise belli bir yüzdesi var. Yüzde 10’nun üzerindeyse ona göre hastalara bazı yasal haklar tanıyabiliyor.

Yüzde 60’ın üzerinde olursa da malulen emeklilik hakları gibi haklar verebiliyor. Aldığı orana göre geçici ya da kalıcı iş göremezlik geliri bağlanıyor. Diğer taraftan eğer kişi öldüyse cenaze ödeneği veya kişi öldüyse hak sahiplerine gelir bağlanıyor ve evlenmemiş kız çocuklarına da düğün masraflarını karşılama gibi çeşitli gelirler verilebiliyor” dedi.

“Türkiye’de 42’nci uzman olarak atandım”

İş ve meslek hastalıkları uzmanlığının ülkede çok fazla bilinen bir bilim dalı olmadığını dile getiren Karabağ, “Bunun nedeni de daha yeni kurulmasıdır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014 yılında ilk yan dal uzmanını aldı. 2017 yılında da ilk uzmanlarını vermeye başladı.

Şu an için Türkiye'de 43 kişiyiz ve ben 42’nci uzman olarak atandım. 6’ncı bölge olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde tek olarak görev yapıyorum. Aslında biz her bölüme bakıyoruz. Mesleki cilt hastalıkları, mesleki kardiyovasküler hastalıklar, mesleki solunum sistemi hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıklar ya da psikososyal risk faktörleri sonucunda etkilenmeler. Yani meslek faktörlerine maruz kalan tüm hastalar polikliniğimize gelebilir” diye konuştu.İHA