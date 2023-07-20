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Akaryakıt ÖTV’lerine, KDV oranlarına gelen zamlar nedeniyle vatandaşlar en temel ihtiyacını bile karşılamakta zorlanıyor. Vergi zamlarının vurduğu son kalem mutfak tüpü olarak bilinen tüp gaz oldu. Doğal gaz doldurma gazları olarak satılan tüp gazlar için belirlenen güncel fiyatlar, aldıkları zamlar ile zirveyi gördü.

AYGAZ:

Aygaz, İpragaz ve Bizim Gaz'ın güncel tüp gaz fiyatları

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 101,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 440,00 Türk Lirası

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 451,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 451,00 Türk Lirası

İPRAGAZ

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 84,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 425,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 857,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.594,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 1.747,00 Türk Lirası

BİZİM GAZ:

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 84,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 425,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 857,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.594,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg propan tüp: 1.747,00 Türk Lirası

Tüp gaz, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bir enerji kaynağıdır ve yemek pişirme, ısınma ve su ısıtma gibi temel ihtiyaçlarda kullanılmaktadır. Tüp gaz zamları, özellikle dar gelirli ailelerin bütçesini olumsuz etkileyecek ve yaşam koşullarını daha da zorlaştıracaktır.

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