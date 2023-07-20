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Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından yapılan çalışmalarda kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi avladığı 2 kınalı keklik ile av malzemesine el konuldu.

Öte yandan Erciş Altındere Jandarma Karakol Komutanlığı personeli de arazi faaliyetleri esnasında kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmındaki kafeste 1 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi.

Kekliğe ve kafese el konulurken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü tarafından 2 şahıs için idari para cezası ve tazminat talep edilecek. Yetkililer, dikkatli çalışmalarından dolayı Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Erciş Altındere Jandarma Karakol Komutanlığı personeli teşekkür etti.İHA