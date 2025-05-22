Kargalar, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Uluşar Mahallesi'ndeki kavak ağaçlarının yanı sıra yaklaşık 30 metrelik baz istasyonu direğine yaptıkları onlarca yuva ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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Ağaç ve baz istasyonu direğine yuva yapan kargalardan rahatsız olan mahalle sakinleri, özellikle akşama doğru uçarak yoğun bir ses çıkardıklarını söylediler.

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Kargalar yuvalarını çoğunlukla ağaçlara; daha düşük ihtimalle elektrik direkleri, uçurum kenarları, deliği olan herhangi bir yapı ve evlere yapıyor.

Kaynak: İHA