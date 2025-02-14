Van’da dün akşam saatlerinde başlayan ve bazı ilçelerde etkili olarak yüzlerce yerleşim yeri yolunun kapanmasına sebep olan kar yağışı, bugün de gece saatlerine kadar aralıklarla sürecek.

Meteorolojik verilere göre bugün bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olması tahmin edilirken, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Kar yağışının ardından Meteoroloji Van için buzlanma ve don uyarısını yineleyerek; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, çığ tehlikesi uyarısını da şu şekilde bildirdi; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van ve ilçelerinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı