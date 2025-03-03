Bugün bölge genelinin çok bulutlu aralıklı kar yağışı olacağı belirtilen tahminlere göre, sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Meteorolojik tahminlere göre kent genelinde bazı ilçelerde öğle saatlerinden sonra bazı ilçelerde ise akşam saatlerinde aralıklı kar yağışı beklenirken, yarın da (4 Mart Salı) yine Van kent genelinde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan paylaşıma göre; sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Meteorolojik verilere göre Van’da bugün beklenen hava şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Ayrıca meteorolojik tahminlere göre yarın da Van kent genelinde kar yağışı bekleniyor.