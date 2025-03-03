Teravih namazı öncesinde meydanda toplanan Müslümanlar, Filistin halkına desteklerini dile getiren konuşmalar yaptı. "Özgür Filistin" sloganlarının yankılandığı meydanda, tekbirler eşliğinde İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. Yapılan konuşmalarda, İslam dininin hoşgörü ve anlayışa dayalı bir din olduğu vurgulanırken, Gazze halkına yönelik saldırıların bir soykırım olduğu ifade edildi ve tüm Müslümanlara birlik çağrısı yapıldı.

Turistlerin dikkatini çekti, sosyal medyada gündem oldu

Times Meydanı gibi dünyanın en işlek noktalarından birinde gerçekleştirilen bu toplu ibadet, çevrede bulunan turistlerin ve New Yorkluların dikkatini çekti. Namaz esnasında birçok kişi cep telefonlarıyla bu anı kaydederken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yetkililerden izin alındı, bin 500 kişiye iftar verildi

Organizasyonu düzenleyen Müslüman dernekler, yetkililerden gerekli izinlerin alındığını belirtti. Ayrıca, sponsorlarla iş birliği yapılarak yaklaşık bin 500 kişiye ücretsiz iftar yemeği dağıtıldı. New York’ta hissedilen eksi 10 derece soğuğa rağmen katılımın yüksek olması, etkinliğin Müslüman toplumu için taşıdığı anlamı gözler önüne serdi.