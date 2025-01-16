Yayımlanan verilere göre bölge genelinin çok bulutlu olması beklenirken, Van ve çevresinde aralıklı hafif kar yağışlı sistemin akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olduğu Van’da, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pusun etkili olacağı bildirildi.

Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü kar yağışıyla beraber çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısı verdi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, Van ve bölge illeri için buzlanma ve don uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesi uyarısında bulunan Meteoroloji şu ifadeleri bildirdi: “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

İpekyolu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı