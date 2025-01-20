Meteorolojik tahminlere göre hava durumunun bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Van çevresinde aralıklı hafif kar yağışlı olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van’a buzlanma ve don uyarısı ile çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve dona karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Meteoroloji, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ uyarısında da bulunan Meteoroloji, şu paylaşımda bulundu:

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı