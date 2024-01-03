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Van sabaha kar yağışı ile uyandı. Bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de teyakkuz durumuna geçti.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, kar yağışından dolayı aksamalar yaşanmaması için teyakkuz durumunu sürdürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri, kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarıyla, kent genelinde yaşanan kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışıyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğini bildirdi. Açıklamada; “Yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteorolojik verilere göre Van’a yarın ve sonraki gün de kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.