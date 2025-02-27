Van’da dün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 85 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanırken, söz konusu yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Kar yağışından dolayı Başkale ilçesinde 2, Çaldıran ilçesinde 25, Erciş İlçesinde 1, Gürpınar ilçesinde 6, İpekyolu ilçesinde 5, Muradiye ilçesinde 6, Özalp ilçesinde 38, Saray ilçesinde ise 2 olmak üzere toplamda 85 mahalle yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.