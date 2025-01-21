Van’da etkili olan kar yağışından dolayı 9 ilçede 225 yerleşim yolu ulaşıma kapanmıştı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yolların çoğu ulaşıma açılırken, 3 ilçede 46 yerleşim yolu ise halen kapalı. Ekipler söz konusu yolları açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İLÇE İLÇE KAPALI YOL SAYISI

Kar yağışından dolayı Bahçesaray ilçesinde 3 mahalle 7 mezra, Çatak ilçesinde 2 mahalle 11 mezra, Gürpınar ilçesinde 7 mahalle 16 mezra olmak üzere toplam 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı durumda.

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.