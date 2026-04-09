Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 4 farklı mahallede bulunan kapalı semt pazarları tamamlanarak hizmete açıldı.

Konu ile ilgili olarak Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda; kentte, pazar geleneğinin sürdürülmesi ve vatandaşların daha hijyenik bir alanda alışveriş yapmaları amacıyla oluşturulan kapalı pazarların, esnafın ve vatandaşların büyük beğenisini topladığı kaydedildi.

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, Sebze Meyve Halleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten kapalı semt pazarlarının, hem pazar esnafına hem de vatandaşlara modern bir ortamda alışveriş imkânı sunduğu belirtilirken, prefabrik olarak tasarlanan ve yapı itibarıyla afetlere karşı dayanıklı olan kapalı semt pazarlarnın, İpekyolu ilçesi Yalı Mahallesi, Edremit ilçesi Eski Cami ve Şabaniye mahalleleri ile Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi’nde hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Olası afet durumlarında koordinasyon merkezi olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlanan semt pazarlarının, çok amaçlı kullanım anlayışıyla hizmet vereceği vurgulandı.