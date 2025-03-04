Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçları faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Saray ve Tuşba ilçe jandarma komutanlıkları sorumluluk bölgesinde toplam 177 olayda 197 şahıs yakalanmıştır.

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Yapılan aramalarda 13 kilo tütün, 507 kilo çay, 9 adet cep telefonu, 109 adet eski eser, 35 bin 453 paket sigara, 8 bin litre akaryakıt, 240 adet tıbbi ilaç, 2 bin 400 adet mutfak eşyası ve 646 adet gözlük ele geçirilmiştir" denildi.

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Kaynak: İHA