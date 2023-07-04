Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1-30 Haziran 2023 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Çalışmalar neticesinde toplam 58 olayda 75 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda çeşitli markalarda 9 bin 606 paket bandrolsüz kaçak sigara, 204 adet kaçak cep telefonu ve 470 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.

Van İl Jandarma Komutanlığınca devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret, bir ülkeye gümrüğü ödenmemiş malı gizli olarak sokma veya sezdirmeden kaçırma işlemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir” denildi.iha