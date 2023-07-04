Wanhaber / Ramazan Çetin

15 Nisan tarihinde başlayan inci kefali av yasağı 15 Temmuz tarihinde sona erecek.

15 Nisan itibari ile tatlı sulara göç eden ve yumurtalarını bırakan inci kefalleri, şimdi yavruları ile beraber göle doğru yol almayı sürdürüyor.

Av yasağı boyunca çok sayıda ziyaretçinin dere kenarlarına giderek inci kefalinin mucizevi yolculuğuna şahitlik ettiği bilinirken, bu süreçte balıkçılar da yeni sezon için tekne ve ağlarını hazır hale getirmek için çalıştı.

15 Temmuz itibari ile av yasağının sona erecek olmasından dolayı balıkçılar 'vira bismillah' diyecekken, vatandaşlar da özledikleri lezzeti yeniden tüketme şansına kavuşacak.